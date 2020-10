Covid: Iran supera il mezzo milione di contagi (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - TEHERAN, 11 OTT - L'Iran ha registrato un record di 251 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto alla tv di Stato la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. Leggi su corrieredellosport (Di domenica 11 ottobre 2020) ANSA, - TEHERAN, 11 OTT - L'ha registrato un record di 251 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto alla tv di Stato la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari.

Covid: Iran supera il mezzo milione di contagi

TEHERAN, 11 OTT - L'Iran ha registrato un record di 251 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto alla tv di Stato la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. Il ...

