Liliana Segre nel suo ultimo intervento pubblico | “Non ho mai perdonato” VIDEO

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Un lungo applauso e una standing ovation hanno salutato l'ingresso della senatrice a vitanella tensostruttura allestita alla Cittadella della pace di Rondine, ad Arezzo, per ospitare la sua ultima testimonianza pubblica destinata alle scuole italiane e ai giovani del mondo. Insieme alla senatrice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, e Franco Vaccari, presidente della Cittadella della Pace.

Molti miei compagni non si accorsero che il mio banco era vuoto". Lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre avviando la sua ultima testimonianza pubblica stamani a Rondine (Arezzo ) Cittadella ...So che le mie amiche, quando parlano di me, dicono sempre 'la mia amica ebrea'". Così la senatrice a vita Liliana Segre, intervenendo alla Cittadella della Pace a Rondine, nella sua "ultima ...