NBA | record negativo spettatori alle finali

(Di giovedì 8 ottobre 2020) ROMA - Anche se Los Angeles Lakers e Miami Heat stanno dando spettacolo nelleper la conquista del titolo Nba, gli ascolti in tv non hanno dato i numeri sperati dagli organizzatori, anzi. L'...

BasketUniverso : LeBron James stabilisce un altro record NBA nella vittoria in gara-4 ai playoff - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, i playoff e le finali da record di Tyler Herro: a Miami è nata una stella #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : NBA, i playoff e le finali da record di Tyler Herro: a Miami è nata una stella #SkyNBA #NBA - infoitsport : NBA, i playoff e le finali da record di Tyler Herro: a Miami è nata una stella - sportli26181512 : NBA, i playoff e le finali da record di Tyler Herro: a Miami è nata una stella: Ha segnato 14 punti in gara-1 al su… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA record

ROMA, 08 OTT - Los Angeles Lakers e Miami Heat danno spettacolo nelle finali per la conquista del titolo Nba, in corso nella bolla di Disney World, ma la risposta del pubblico alla tv non è quella att ...Los Angeles Lakers e Miami Heat danno spettacolo nelle finali per la conquista del titolo Nba, in corso nella bolla di Disney World, ma la risposta del pubblico alla tv non è quella attesa, anzi. L'au ...