Bollettino Campania oggi | morti | contagi e guariti di giovedì 8 ottobre

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Ecco ildell’emergenza Coronavirus nella Regionenella giornata di giovedì 8. Come di consueto nel corso del pomeriggio la, una delle regioni più colpite in questa seconda ondata di Covid-19, ha pubblicato ilaggiornando i numeri registrati nelle ultime 24 ore. Sono 757 i nuovi casi dio su 9.925 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Si registra anche un decesso e 149. Sono 55 i pazienti in terapia intensiva a fronte dei 108 posti disponibili mentre sono 550 i posti letto di degenza occupati (totale a disposizione 665).

Contagio da record in Campania: dopo il record di ieri ... 7,6). È questo l’esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall’unità di crisi regionale: su 7.504 test, dunque, 544 sono risultati ...Contagio da record in Campania: dopo il record di ieri, cresce ancora clamorosamente il numero di casi di Covid: oggi ci sono 757 nuovi positivi, 213 in più di ieri ma con 1.787 tamponi in più ...