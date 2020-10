Conferenza stampa a sorpresa di Conte: arriva l’ultimatum per gli Italiani (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo l'approvazione del nuovo decreto, che proroga fino al 15 ottobre le disposizioni Contenute nel dpcm del 7 settembre scorso, in scadenza oggi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha convocato una breve Conferenza stampa, visto anche il deciso incremento dei contagi, +3878 positivi rispetto a ieri. "Abbiamo concluso i lavori del Cdm, abbiamo approvato un nuovo decreto, elaborato per affrontare questa nuova fase – ha detto Conte – C'è una risalita della curva dei contagi, per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare lo stato d'emergenza. Abbiamo ritenuto opportuno recuperare il rapporto tra Stato e Regioni. D'ora in poi le Regioni potranno adottare misure più restrittive e saranno limitate nelle misure di allentamento, che dovranno essere d'intesa con ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Dopo l'approvazione del nuovo decreto, che proroga fino al 15 ottobre le disposizioninute nel dpcm del 7 settembre scorso, in scadenza oggi, il presidente del Consiglio Giuseppeha convocato una breve, visto anche il deciso incremento dei contagi, +3878 positivi rispetto a ieri. "Abbiamo concluso i lavori del Cdm, abbiamo approvato un nuovo decreto, elaborato per affrontare questa nuova fase – ha detto– C'è una risalita della curva dei contagi, per questo abbiamo ritenuto opportuno prorogare lo stato d'emergenza. Abbiamo ritenuto opportuno recuperare il rapporto tra Stato e Regioni. D'ora in poi le Regioni potranno adottare misure più restrittive e saranno limitate nelle misure di allentamento, che dovranno essere d'intesa con ...

zaiapresidente : ??? IN CONFERENZA STAMPA PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE #CORONAVIRUS IN VENETO ??? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa del Presidente Andrea Agnelli e di Luca Stefanini, Responsabile Sanitario della Juventu… - juventusfc : ?? Inizia la conferenza stampa di @Pirlo_official: «Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti co… - chiaiadiluna : RT @Silvilly1: i numeri sono preoccupanti, ma mai quanto il ritorno della conferenza stampa di #conte #Covid_19 - LabaroViolaNews : @MilioAndrea Non abbiamo sparato nessuno notizia. Abbiamo semplicemente preso atto dalle parole in conferenza stampa di Daniele Pradè. -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa VIDEO CONFERENZA STAMPA GIUSEPPE CONTE/ 'Mascherine obbligatorie. E in famiglia...' Il Sussidiario.net Godin sull'Inter: "Sono cambiato per Conte, ho vinto questa sfida"

Godin dall'Uruguay parla anche del suo passato in nerazzurro: "Cresciuto mentalmente e fisicamente in nerazzurro, Vidal e Sanchez due top." L'ex difensore nerazzurro, Diego Godin, ha parlato in ...

Cine circoli: torna il buon cinema

“Indovina. Un talento scatenato. Omaggio al regista palermitano Franco Indovina”: un evento in programma venerdì 9 ottobre all’Auditorium “Fasola” di Messina. Presentata in conferenza stampa oggi alla ...

Godin dall'Uruguay parla anche del suo passato in nerazzurro: "Cresciuto mentalmente e fisicamente in nerazzurro, Vidal e Sanchez due top." L'ex difensore nerazzurro, Diego Godin, ha parlato in ...“Indovina. Un talento scatenato. Omaggio al regista palermitano Franco Indovina”: un evento in programma venerdì 9 ottobre all’Auditorium “Fasola” di Messina. Presentata in conferenza stampa oggi alla ...