Coronavirus | Bologna | mascherina anche all’aperto nel fine settimana Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE

(Di martedì 29 settembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19.news in Italia17.00 –in Italia, il24 ore14.30 –all’aperto nelobbligo di indossare laall’aperto nel. La disposizione del sindaco Merola entra in vigore dalla ...

Dalla_SerieA : Mihajlovic: 'Coronavirus al Genoa? Ora anche il Napoli rischia...' - - ART_OFFOOTBALL : - 'Sicuramente questa notizia è una cosa preoccupante, 14 positivi in una squadra sono tanti. Sicuramente lì (al Ge… - infoitinterno : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino: 85 nuovi casi, 20 a Bologna - RADIOBRUNO1 : L'Ausl sta cercando di risalire a tutti i partecipanti e ai loro contatti #Bologna #COVID19 #tamponi #29settembre… - LucianoBonazzi : #Coronavirus #Bologna, Merola 'Locali chiusi se la movida peggiora'. L'appello del sindaco ai giovani: 'Evitiamo gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bologna

il Resto del Carlino

Dei nuovi contagiati, 5 presentano sintomi. Più tamponi refertati in regione e più positivi: oggi in totale sono 97. Le vittime sono un 65enne e una 78enne ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna sono stati registrati 35.210 casi di positività, 97 in più rispetto a ieri, di cui 42 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di ...