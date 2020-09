Matías Vecino ha raggiunto l’accordo con il Napoli, annuncio a breve (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo tante voci e indiscrezioni di mercato, finalmente pare che Inter e Napoli siano riuscite a concludere un’operazione: quella che porterà Matías Vecino da Milano alla corte di Gennaro Gattuso per fargli vestire la maglia azzurra. È il Corriere della Sera ad annunciare che l’operazione è praticamente conclusa e che le due parti hanno trovato … L'articolo Matías Vecino ha raggiunto l’accordo con il Napoli, annuncio a breve Leggi su dailynews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Dopo tante voci e indiscrezioni di mercato, finalmente pare che Inter esiano riuscite a concludere un’operazione: quella che porterà Matíasda Milano alla corte di Gennaro Gattuso per fargli vestire la maglia azzurra. È il Corriere della Sera ad annunciare che l’operazione è praticamente conclusa e che le due parti hanno trovato … L'articolo Matíashal’accordo con il

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ? Il Napoli su Matias Vecino dell'Inter Contatti in corso per cercare l'intesa Affare in prestito… - MundoNapoli : Radio Marte:Se arrivasse Matias Vecino, alla lunga l’uruguaiano potrebbe diventare titolare - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Il Napoli starebbe definendo l’arrivo di Matias Vecino. Sec… - zazoomblog : Il dubbio di Marco Bucciantini: “Con Matias Vecino al posto di Piotr Zielinski non so quanto il Napoli ne guadagni”… - infoitsport : Tramontana: 'Vecino-Napoli, Matias è sul mercato! Nascerebbero problemi solo in un caso' -

Ultime Notizie dalla rete : Matías Vecino Fanfaroni al governo – Il blog di Andrea Indini il Giornale