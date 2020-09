I rider al voto, per la salute e la sicurezza sul lavoro (Di venerdì 25 settembre 2020) A suo modo Filippo Luti, 28 anni e la voglia di diventare un insegnante, è un pioniere. Il primo rider italiano che ha votato per eleggere un delegato sindacale. Un rappresentante dei lavoratori alla sicurezza, che per i ciclofattorini vuol dire avere diritto di parola per esigere dalla piattaforme del food delivery, ad esempio, i dispositivi di protezione individuale contro il Covid. Ma anche altre tutele essenziali per chi, come Filippo, in un turno di lavoro macina chilometri e chilometri … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 25 settembre 2020) A suo modo Filippo Luti, 28 anni e la voglia di diventare un insegnante, è un pioniere. Il primoitaliano che ha votato per eleggere un delegato sindacale. Un rappresentante dei lavoratori alla, che per i ciclofattorini vuol dire avere diritto di parola per esigere dalla piattaforme del food delivery, ad esempio, i dispositivi di protezione individuale contro il Covid. Ma anche altre tutele essenziali per chi, come Filippo, in un turno dimacina chilometri e chilometri … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Federiko_Teramo : Rider, in piazza a Firenze il primo voto per eleggere un rappresentante sindacale - cgiltoscana : RT @CgilFirenze: ???????Oggi a Firenze per la prima volta i #rider hanno votato per eleggere un rappresentante sindacale: alta partecipazione… - CgilFirenze : ???????Oggi a Firenze per la prima volta i #rider hanno votato per eleggere un rappresentante sindacale: alta parteci… -

Ultime Notizie dalla rete : rider voto Rider, in piazza a Firenze il primo voto per eleggere un rappresentante sindacale gonews Cibo a domicilio, i rider eleggono i rappresentanti sindacali. L'urna è uno dei borsoni

Nel comparto del cibo a domicilio, i rider che consegnano la merce nelle case hanno eletto a Firenze i loro rappresentanti sindacali per la sicurezza. E per le operazioni di voto, come urna, hanno usa ...

Firenze, riders in piazza per eleggere il rappresentante sindacale

Urne aperte a Firenze per i riders. In un seggio allestito oggi - venerdì 25 Settembre 2020- da Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil in piazza Adua, per la prima volta i riders di Firenze hanno votato ...

Nel comparto del cibo a domicilio, i rider che consegnano la merce nelle case hanno eletto a Firenze i loro rappresentanti sindacali per la sicurezza. E per le operazioni di voto, come urna, hanno usa ...Urne aperte a Firenze per i riders. In un seggio allestito oggi - venerdì 25 Settembre 2020- da Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil in piazza Adua, per la prima volta i riders di Firenze hanno votato ...