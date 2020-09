Ultimi sondaggi politici, le intenzioni di voto dopo le elezioni regionali (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono usciti i primi sondaggi post elezioni regionali e referendum costituzionale. Realizzati dall’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica, la trasmissione in onda su Rete 4, vediamo il quadro che delineano. Come si poteva prevedere, anche questi Ultimi sondaggi politici confermano la forza della Lega, in crescita rispetto agli Ultimi di agosto. Il Carroccio, infatti, è ancora il primo partito in Italia, nonostante il suo leader Matteo Salvini stia riscontrando alcune difficoltà in termini di consensi. Una dimostrazione sono proprio le ultime elezioni regionali. Anche il Partito Democratico è riuscito a guadagnare qualcosa, ma la percentuale è abbastanza irrisoria: +0,3%. Così, ora si attesta ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Sono usciti i primiposte referendum costituzionale. Realizzati dall’Istituto Tecnè per Quarta Repubblica, la trasmissione in onda su Rete 4, vediamo il quadro che delineano. Come si poteva prevedere, anche questiconfermano la forza della Lega, in crescita rispetto aglidi agosto. Il Carroccio, infatti, è ancora il primo partito in Italia, nonostante il suo leader Matteo Salvini stia riscontrando alcune difficoltà in termini di consensi. Una dimostrazione sono proprio le ultime. Anche il Partito Democratico è riuscito a guadagnare qualcosa, ma la percentuale è abbastanza irrisoria: +0,3%. Così, ora si attesta ...

