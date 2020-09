Pagamenti elettronici, ecco il piano cashless del governo: dal rimborso del 10% al super cashback da 3mila euro per i primi 100mila (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo sconto del dieci percento sull’importo pagato ma anche una sorta di superpremio da tremila euro per i primi 100mila che usano maggiormente la carta. È il piano del governo per incentivare i Pagamenti elettronici. Anticipato dal premier Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa, il piano viene dettagliato da fonti vicine a Palazzo Chigi. Il progetto per incentivare gli italiani a usare il denaro elettronico sarà promosso grazie ai 3 miliardi di euro l’anno stanziati dall’esecutivo. Chi partecipa all’iniziativa beneficerà in tre modi: con il 10% di “cashback”, cioè un rimborso del 10% degli acquisti effettuati con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo sconto del dieci percento sull’importo pagato ma anche una sorta dipremio da tremilaper iche usano maggiormente la carta. È ildelper incentivare i. Anticipato dal premier Giuseppe Conte in un’intervista alla Stampa, ilviene dettagliato da fonti vicine a Palazzo Chigi. Il progetto per incentivare gli italiani a usare il denaro elettronico sarà promosso grazie ai 3 miliardi dil’anno stanziati dall’esecutivo. Chi partecipa all’iniziativa beneficerà in tre modi: con il 10% di “”, cioè undel 10% degli acquisti effettuati con ...

