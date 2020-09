Roma, ufficiale il ko 3-0 a tavolino con l’Hellas per il caso Diawara (Di martedì 22 settembre 2020) Ora è ufficiale: il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria per 3-0 a tavolino all’Hellas Verona per la sfida contro la Roma, finita in campo 0-0. Il club giallorosso è stato sanzionato per l’errore nella compilazione della lista dei 25 giocatori, in cui Diawara era stato inserito come under 22 nonostante avesse già compiuto 23 … L'articolo Roma, ufficiale il ko 3-0 a tavolino con l’Hellas per il caso Diawara è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Ora è: il Giudice Sportivo ha assegnato la vittoria per 3-0 aall’Hellas Verona per la sfida contro la, finita in campo 0-0. Il club giallorosso è stato sanzionato per l’errore nella compilazione della lista dei 25 giocatori, in cuiera stato inserito come under 22 nonostante avesse già compiuto 23 … L'articoloil ko 3-0 acon l’Hellas per ilè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

