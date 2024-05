Pellissier si prende il Chievo | 'Non gioivo così da anni - vogliamo sognare in grande'

Era atteso per oggi l`esito dell`apertura della busta per la seconda offerta arrivata in merito al marchio Chievo Verona , fallito ormai due...

“ Chievo is back!”. “Ritorna il Chievo !”. Cosa vuol dire? Si deve partire dall’inizio. C’è un Chievo dei miracoli, quello che per circa vent’anni è diventato una realtà sportiva di Serie A anche ad altissimi livelli. E c’è un Chievo del fallimento, ...

Il grande ritorno del Chievo dopo anni di anonimato. Sergio Pellissier , ex attaccante, ha annunciato la notizia con una frase e una foto dello stemma del club : “Chievo is back” . A tre anni dall’esclusione dal campionato e due dal fallimento, il ...

Rinasce il Chievo! Pellissier acquista per la Clivense il marchio dello storico club - Rinasce il chievo! pellissier acquista per la Clivense il marchio dello storico club - Finalmente è uscito l'atteso esito dall'aperture delle buste in merito all'essegnazione del marchio chievo Verona, fallito ormai due anni fa. Dopo due aste andate deserte… Leggi ...

