Vela - Mondiali Nacra17 2024 | Tita-Banti restano in testa dopo day-4

(Di venerdì 10 maggio 2024) In una giornata all’insegna del vento, alla Grande Motte International Regatta proseguono idel Mixed Multihull (Nacra 17) e gli Europei Men’s Skiff (49er) e Women’s Skiff (49er:FX) dial comando nel Nacra 17 Ruggeroe Caterina, in prima posizione ormai sin dalla prima giornata. Il loro vantaggio però si riduce, con un net score di 26.0 davanti alla coppia britannica formata da John Gimson e Anna Burnet a 31.0. Terza posizione per Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei a 40.0. Nel 49er:FX Germani/Bertuzzi scivolano fuori dalla top ten per un paio di punti, trovandosi adesso all’undicesimo posto. Inle francesi Steyaert-Picon davanti alle belghe Maenhaut-Geurts. Anche per i Men’s Skiff movimenti nell’alta classifica che al momento vede in vetta gli ...