Stupro Caivano - la Procura chiede 12 e 11 anni di carcere per i due maggiorenni accusati di violenza sessuale di gruppo

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per i duedi essere coinvolti nellodiai ddelle due cugine di 12 e 10, ladi Napoli ha chiesto 12e 11e 4 mesi di reclusione. È quanto avanzato dal pubblico ministero Giuseppe Vitolo al termine della requisitoria in cui il magistrato ha sottolineato non solo l’aspetto giuridico del caso, ma anche quello umano e sociale, mettendo in evidenza l’assenza di dello Stato in un territorio come, nell’hinterland a nord di Napoli. Il principale imputato è Pasquale Mosco, il 18enne per il quale sono stati richiesti 12di, non ritenendo sussistenti le attenuanti generiche. Attualmente, è considerato il presunto ...

Un altro scandalo legato ad un’accusa di stupro travolge la Premier League . La polizia inglese è entrata in uno stadio di calcio per arrestare un calciatore di 19 anni e la mattina successiva ha arrestato un’altra giovane stella del campionato più ...

Una adolescente, di soli quattordici anni , è stata violentata in un bosco da un gruppo di ragazzi, tra cui uno di appena 11 anni Un fatto scandaloso e Terribile quello accaduto durante il periodo pasquale nella cittadina belga di Courtrai. Qui una ...

I fatti sono avvenuti in zona boschiva di Kortrijk, nelle Fiandre. La polizia ha arrestato dieci minorenni, tutti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni . Tra loro ci sarebbe anche il fidanzatino della vittima, che avrebbe attirato la giovane nel ...

Stupro cuginette: chiesti fino a 12 anni per gli autori delle violenze - stupro cuginette: chiesti fino a 12 anni per gli autori delle violenze - La Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni accusati di essere coinvolti nelle violenze sessuali ai danni delle due cuginette di 12 e 10 anni di ...

Cuginette stuprate a Caivano: chiesti 12 e oltre 11 anni per i 2 maggiorenni - Cuginette stuprate a Caivano: chiesti 12 e oltre 11 anni per i 2 maggiorenni - Nella sua discussione il magistrato ha voluto evidenziare il degrado e il difficile contesto in cui insistono alcune zone del territorio italiano, rappresentanti la sconfitta dello Stato ...

STUPRO SULLE DUE CUGINETTE - Chiesti 12 anni e quasi 11 anni e mezzo per i due orchi - stupro SULLE DUE CUGINETTE - Chiesti 12 anni e quasi 11 anni e mezzo per i due orchi - 16:23:30 La Procura di Napoli Nord ha chiesto 12 anni e 11 anni e 4 mesi di reclusione per i due maggiorenni ritenuti coinvolti nelle violenze sessuali ai danni delle due cuginette di 12 e 10 anni di ...