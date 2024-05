(Di venerdì 10 maggio 2024) Glidirettiinsono crollati del 56% annuo neldel, rimarcando la scarsa propensione delle imprese globali a immettere risorse in un'economia alle prese con una debole domanda interna. Le società straniere hanno effettuatodiretti netti per 10,3 miliardi di dollari sulla costruzione di fabbriche e altri progetti a gennaio-marzo, ha riferito l'amministrazione statale cinese dei cambi. Glidirettisono calati drasticamente a partire dal secondodel 2022, nel mezzo dell'ondata di Covid-19 che portò al lockdown di Shanghai durato circa tre mesi.

Pechino, 04 mag – (Xinhua) – Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore dei trasporti della Cina hanno mantenuto un livello elevato nel primo trimestre (Q1) del 2024, come dichiarato da un funzionario del ministero dei ...

Pechino, 04 mag – (Xinhua) – Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore dei trasporti della Cina hanno mantenuto un livello elevato nel primo trimestre (Q1) del 2024, come dichiarato da un funzionario del ministero dei trasporti . Gli ...

Cina, -56% investimenti esteri nel primo trimestre 2024 - cina, -56% investimenti esteri nel primo trimestre 2024 - Gli investimenti diretti esteri in cina sono crollati del 56% annuo nel primo trimestre del 2024, rimarcando la scarsa propensione delle imprese globali a immettere risorse in un'economia alle prese c ...

Intervista al CEOforLIFE Raffaele Fusilli, CEO Renault Italia - Intervista al CEOforLIFE Raffaele Fusilli, CEO Renault Italia - A marzo scorso, alla vigilia delle elezioni europee, Luca de Meo, CEO di Renault Group, ha inviato una lettera ai principali decisori e stakeholder europei, con quale obiettivo L’industria europea ...

Il premier tibetano in esilio: “Viviamo come dentro a 1984 di Orwell, per i cinesi ormai siamo ‘codici a barre’ viventi - Il premier tibetano in esilio: “Viviamo come dentro a 1984 di Orwell, per i cinesi ormai siamo ‘codici a barre’ viventi - Vi chiediamo inoltre di ridurre il deficit commerciale: l’Europa importa ogni hanno beni dalla cina per 600 miliardi di euro e ne esporta soltanto 200miliardi. Questo deficit rafforza il regime cinese ...