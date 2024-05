Ucraina | Tajani - ‘non siamo a un passo da guerr - unici attacchi veri sono cibernetici’

Ucraina - Tajani : “No all’invio di soldati - non siamo in guerra con la Russia” PADOVA – “Noi non invieremo alcun soldato italiano a combattere contro i russi in Ucraina: non siamo in guerra con la Federazione russa, difendiamo soltanto il diritto dell’Ucraina a essere un paese libero e condanniamo l’invasione da parte della ...

