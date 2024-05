Nordio al G7 - ' Fentanyl problema epocale e minaccia per nazione'

(Di venerdì 10 maggio 2024) "Ci troviamo oggi di fronte a due problemi epocali: l'intelligenza artificiale e, addirittura più impellente, la presenza nel mondo di una droga dannatamente letale e perniciosa, il. Perniciosa e letale, perché è sufficiente una dose minima per uccidere una persona o produrre dei danni cerebrali e fisici irreversibili, con una sproporzione tra il costo di produzione della sostanza, esiguo, e il prezzo di vendita: quindi con un profitto che è estremamente interessante per la criminalità organizzata". Così il ministro della Giustizia, Carlo, nella conferenza stampa di chiusura del G7 sulla Giustizia a Venezia. "Gli Usa hanno avuto a causa deluna serie di decessi superiori a quelli della guerra in Vietnam: in un anno sono morte oltre 60mila persone, in Canada c'è lo stessoe purtroppo ...

Dengue, Bassetti: "Fondamentale la sensibilizzazione". Allerta fentanyl tra i giovani

