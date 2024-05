(Di venerdì 10 maggio 2024) "Mi sono già espresso sul caso, non tanto come ministro ma come magistrato. Occorre avere sempre cautela e rispetto, attenderemo i risultati di un'eventuale impugnazione. Mi ha colpito che qualcuno si attende che sia l'indagato ala sua, questa è unain una civiltà democratica. È l'accusatore che devela colpevolezza dell'indagato. Aspettiamo gli esiti di questa fisiologica dinamica del processo". Così il ministro della Giustizia, Carlo, rispondendo a una domanda a margine del G7 a Venezia, in merito all'inchiesta di Genova, che ha portato agli arresti del governatore della Liguria. "Il governo si è dimostrato sempre garantista nei confronti di tutti. La nostra parola d'ordine è l'enfatizzazione della presunzione di ...

Come annunciato dai legali, Giovanni Toti si è avvalso della facoltà di non risponde re. Convocato al palazzo di Giustizia di Genova per l’interrogatorio di garanzia, il governatore della Regione Liguria, agli arresti domiciliari per corruzione, ...

Come ieri Paolo Emilio Signorini, anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti , si è valso della facoltà di non rispondere davanti al gip Paola Faggioni, dopo l'arresto per corruzione. Toti e' rimasto in tribunale mezz'ora L'articolo ...

Nordio, bestemmia dire che Toti debba dimostrare sua innocenza - Nordio, bestemmia dire che toti debba dimostrare sua innocenza - "Mi sono già espresso sul caso toti, non tanto come ministro ma come magistrato. Occorre avere sempre cautela e rispetto, attenderemo i risultati di un'eventuale impugnazione. (ANSA) ...

Concluso l'interrogatorio, Toti in silenzio. Deve prima leggere le carte - Concluso l'interrogatorio, toti in silenzio. Deve prima leggere le carte - Dopo Elly Schlein anche il Pd della Liguria ne ha chiesto le immediate dimissioni. Nordio: Non è toti che deve dimostrare la sua innocenza, ma i magistrati la sua colpevolezza Da segnalare le parole ...

Inchiesta scandalo in Liguria: la decisione di Giovanni Toti - Inchiesta scandalo in Liguria: la decisione di Giovanni toti - I dettagli dell’inchiesta che coinvolge Giovanni toti, Governatore della Liguria ... “Mi ha colpito che qualcuno si attende che sia l’indagato a dimostrare la sua innocenza: questa è una bestemmia in ...