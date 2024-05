Tenta di uccidere la moglie a coltellate - poi rivolge l’arma contro se stesso Anziani pontini in fin di vita

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una incredibile storia di violenza quella di questo pomeriggio quando un uomo avrebbe inferto allaalmeno tredurante un furibondo litigio. Si tratta di un pensionato di 88 anni che si è scagliato con insospettabile violenzala consorte, una 75enne, all’interno di una villetta al confine tra i comuni di Sermoneta e Latina, prima direse. Immediatamente sono stati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 oltre ai carabinieri dei comandi di Sermoneta ed Aprilia. Allertati dai colleghi, si sono alzati anche due elicotteri per il soccorso che hanno trasportato a Roma i due, vivi ma in gravissime condizioni. L'articolo proviene da Dayitalianews.

