Mosca costruisce strutture per lo stoccaggio di armi nucleari in Bielorussia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Roma, 10 maggio 2024 - La minaccia nucleare di Putin inè sempre più reale, infatti secondo un'indagine del New York Times, che si è basata sulle immagini satellitari:starebbe costruendoche secondo gli esperti potrebbero ospitare testate. L'arsenale atomico cheha spostato in casa del fido Lukashenko, quindi pericolosamente a ridosso dei paesi europei, è stato individuato a 190 chilometri dal confine con l'Ucraina, vicino alla città di Asipovichy. Le immagini che arrivano e dai satelliti suggeriscono che le nuove costruzioni in zona sono simili a quelle per lonucleare delle basi in territorio russo. Two likely sites of Russia‘s tactical nukes in Belarus In Asipovichy near a ?? base for Iskander missiles, ?? built a ...

Mosca costruisce strutture per il nucleare in Bielorussia, è la prima volta dalla caduta dell'URSS: cosa sta succedendo - Mosca costruisce strutture per il nucleare in bielorussia, è la prima volta dalla caduta dell'URSS: cosa sta succedendo - Costruire nuove strutture per ospitare testate nucleari in bielorussia: questo il nuovo piano di Putin. A riverarlo, una nuova indagine del "New York Times" basata sull'analisi ...

Tusk: "Soldati Nato già in Ucraina". Kiev, mobiliteremo 20mila detenuti - Tusk: "Soldati Nato già in Ucraina". Kiev, mobiliteremo 20mila detenuti - Governatore Kharkiv: non abbiamo perso territorio Il governatore di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha dichiarato che tutti gli attacchi dei russi nel nord della regione ucraina sono stati respinti e che non ...

Russia, avviata la costruzione di strutture per "stoccare testate nucleari" - Russia, avviata la costruzione di strutture per "stoccare testate nucleari" - Le autorità russe, poi, hanno avviato la costruzione di strutture in bielorussia che potrebbero essere utilizzate per stoccare testate nucleari, modernizzando e aggiornando quelle già esistenti che ...