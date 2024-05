Sondaggi elettorali Bidimedia - crescono FdI e Pd

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’11,1% degli italiani voterebbe per Vannacci, il 9,6% per Ilaria Salis Idisi distinguono dagli altri perchè mostrano, a differenza della maggioranza degli istituti, una ripresa per Fratelli d’Italia, che raggiunge il 27,7%, salendo di ben sei decimali rispetto all’ultima rilevazione. È più di quanto gli attribuiscono le medie. Anche per gli altri partiti di centrodestra, però, è un momento positivo, visto che la Lega guadagna mezzo punto e va all’8,8% e Forza Italia sale di due decimali all’8,1%. Bene, comunque, anche il Pd, che sale anch’esso di sei decimali e arriva al 20,8%, mentre subisce un forte stop il Movimento 5 Stelle, che perde in una volta lo 0,9% e si ritrova al 15,7%. Giù anche Stati Uniti d’Europa, dal 5,1% al 4,9% e Alleanza Verdi e Sinistra, che perde solo lo 0,1% ma si avvicina ...

Tre partiti in bilico per il 4% Le elezioni europee si avvicinano e il quadro dei partiti che si presenteranno, magari in una sola circoscrizione, appare più chiaro. Per esempio dovrebbe essere presente, forse solo al Sud, anche il Partito ...

Il gradimento del governo è ai minimi Alle prossime elezioni europee molte piccole liste dovranno rinunciare a presentarsi perché non sono riusciti a raccogliere le firme o comunque non potranno essere sulla scheda in tutte le circoscrizioni. ...

Sondaggi politici, male Meloni e M5s: balzo del Pd, ok Salvini e Renzi - sondaggi politici, male Meloni e M5s: balzo del Pd, ok Salvini e Renzi - La supermedia dei sondaggi elettorali di YouTrend vede in netto calo Meloni e il Movimento 5 Stelle, continua a crescere il Pd con Renzi e Avs oltre il 4% a differenza di Calenda. Cosa dicono i ...

Spagna, Catalogna al voto, in gioco la governabilità a Madrid - Spagna, Catalogna al voto, in gioco la governabilità a Madrid - 5 minuti per la lettura Roma, 10 mag. (askanews) – La Catalogna va al voto domenica dopo una campagna elettorale in cui l’attenzione è stata centrata su Madrid: al di là degli equilibri interni della ...

Piero Benassi: "La Germania è in crisi identitaria, la Francia di Macron ondivaga. L'Ue ha bisogno di una rotta" - Piero Benassi: "La Germania è in crisi identitaria, la Francia di Macron ondivaga. L'Ue ha bisogno di una rotta" - Sarebbe una cattiva pagina per la democrazia, però ignorarla sarebbe una superficialità molto molto grave. Stando ai sondaggi pre-elettorali, proprio le forze politiche della famiglia di Identità e ...