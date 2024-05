LIVE – Fognini-Fritz 3-6 4-6 - secondo turno Internazionali d’Italia Roma 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli(terra battuta). Meno di 24 ore dopo l’esordio vincente contro Evans, Fabio torna in campo per il suomatch al Foro Italico. Stavolta l’asticella si alza notevolmente visto che dovrà vedersela contro lo statunitense, reduce dalla finale a Monaco e dalla semifinale a Madrid. Servirà dunque un’impresa a, che in queste condizioni di gioco sa esaltarsi ma difficilmente potrà dare del filo da torcere a un giocatore come. In parità i precedenti (1-1), seppur piuttosto datati ed entrambi sul veloce. Sportface.it garantirà ai ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Gigante-Cerundolo , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Torna in campo il tennista azzurro, che dopo aver vinto all’esordio il derby con Zeppieri proverà a ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Fognini-Fritz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Meno di 24 ore dopo l’esordio vincente contro Evans, Fabio torna in campo per il suo secondo match al Foro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ATMANE DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA ...

Pogacar mostruoso a cronometro, domina la 7ª tappa del Giro: un super Top Ganna, secondo, non basta - Pogacar mostruoso a cronometro, domina la 7ª tappa del Giro: un super Top Ganna, secondo, non basta - Tadej Pogacar non ha avuto rivali nella Foligno-Perugia, la prima cronometro del Giro d'Italia dove ha confermato la maglia rosa: ha vinto, dominando ...

RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 3: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - RECAP! Tennis, Roma Masters 1000 day 3: live blog, aggiornamenti in tempo reale, risultati - TENNIS - live blog Roma Masters 1000, terza giornata. Tutto quello che c'è da sapere per rimanere aggiornati sul quinto Masters 1000 della stagione, il terzo ...

LIVE Darderi-Navone 6-3 6-2, ATP Roma 2024 in DIRETTA: superba vittoria, ora Zverev al 3° turno - live Darderi-Navone 6-3 6-2, ATP Roma 2024 in DIRETTA: superba vittoria, ora Zverev al 3° turno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA live Darderi-Shapovalov Buona giornata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA live del match di ...