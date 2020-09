Premio Nobel, per la prima dal 1944 non ci sarà la cerimonia di premiazione (Di martedì 22 settembre 2020) A pochi giorni dall’annuncio dei vincitori. L’Accademia di Svezia fa sapere che – per la prima volta dal 1944 – non ci sarà la cerimonia per la consegna dei Nobel a Stoccolma, sostituita da un evento online, a causa della pandemia. Dal 5 al 12 ottobre sono previsti i comunicati con i nomi dei vincitori che però non saranno invitati in Svezia. Il tradizionale banchetto e concerto tenuti dopo la cerimonia di premiazione sono stati annullati. Sarà prevista una consegna dei premi nei singoli Paesi dei vincitori grazie alle ambasciate. Ogni anno vengono premiati con il Nobel i ricercatori di Fisica, Chimica, Medicina, Economia. C’è poi il Nobel per la Letteratura e quello per la Pace. “Le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 settembre 2020) A pochi giorni dall’annuncio dei vincitori. L’Accademia di Svezia fa sapere che – per lavolta dal– non ci sarà laper la consegna deia Stoccolma, sostituita da un evento online, a causa della pandemia. Dal 5 al 12 ottobre sono previsti i comunicati con i nomi dei vincitori che però non saranno invitati in Svezia. Il tradizionale banchetto e concerto tenuti dopo ladisono stati annullati. Sarà prevista una consegna dei premi nei singoli Paesi dei vincitori grazie alle ambasciate. Ogni anno vengono premiati con ili ricercatori di Fisica, Chimica, Medicina, Economia. C’è poi ilper la Letteratura e quello per la Pace. “Le ...

HuffPostItalia : Il Premio Nobel per la Medicina Hoffmann: 'Iniziamo a capire la pandemia. Nel 2021 il vaccino arriverà' - clikservernet : Premio Nobel, per la prima dal 1944 non ci sarà la cerimonia di premiazione - Noovyis : (Premio Nobel, per la prima dal 1944 non ci sarà la cerimonia di premiazione) Playhitmusic - - frankl70305825 : RT @MANTULEASA: @frankl70305825 @SoyBlumma Premio Nobel ?? - MaurooGuallan : Marche otro premio Nobel -