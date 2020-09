Morto l'albanese colpito nell'agguato a Torvaianica (Di martedì 22 settembre 2020) È Morto il trentottene albanese rimasto ferito nell'agguato avvenuto domenica mattina sulla spiaggia di Torvaianica. L'uomo era stato raggiunto da alcuni colpi di pistola vicino allo stabilimento Bora Bora. Sull'agguato indaga la Dda di Roma con il fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Ilaria Calò. Secondo quanto ricostruito due persone con il volto coperto erano arrivati a bordo di uno scooter, uno è sceso ed è entrato in spiaggia aprendo il fuoco contro il 38enne. I due sono poi riusciti a fuggire. Leggi su iltempo (Di martedì 22 settembre 2020) Èil trentottenerimasto feritoavvenuto domenica mattina sulla spiaggia di. L'uomo era stato raggiunto da alcuni colpi di pistola vicino allo stabilimento Bora Bora. Sull'indaga la Dda di Roma con il fascicolo coordinato dal procuratore aggiunto Ilaria Calò. Secondo quanto ricostruito due persone con il volto coperto erano arrivati a bordo di uno scooter, uno è sceso ed è entrato in spiaggia aprendo il fuoco contro il 38enne. I due sono poi riusciti a fuggire.

