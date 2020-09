Tg Politico parlamentare, edizione del 21 settembre 2020 (Di lunedì 21 settembre 2020) REFERENDUM, IL SI’ VINCE MA LITIGA Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) REFERENDUM, IL SI’ VINCE MA LITIGA

GiovanniMoglia : RT @bobocraxi: La reazione anti-parlamentare non ha confermato il dato di partenza (98%) e non ha ottenuto il plebiscito richiesto, sperato… - FabrizioPiglia2 : RT @bobocraxi: La reazione anti-parlamentare non ha confermato il dato di partenza (98%) e non ha ottenuto il plebiscito richiesto, sperato… - MichelaRoi : RT @bobocraxi: La reazione anti-parlamentare non ha confermato il dato di partenza (98%) e non ha ottenuto il plebiscito richiesto, sperato… - PdF_Liguria : RT @marioadinolfi: Chiunque ami la democrazia e la Costituzione, di qualsiasi colore politico, al referendum che vuole ridurre la rappresen… - pillaiandrea : RT @bobocraxi: La reazione anti-parlamentare non ha confermato il dato di partenza (98%) e non ha ottenuto il plebiscito richiesto, sperato… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico parlamentare Tg Politico parlamentare, edizione del 21 settembre 2020 Dire Referendum, i vercellesi scelgono il taglio dei parlamentari: oltre il 70 per cento ha detto Sì

Si chiudono le urne e Vercelli supera il 50 per cento di affluenza al voto per il referendum (che comunque non richiedeva il quorum), per la precisione è andato a votare il 51,9 per cento. Alle 23 di ...

Acquaroli: chi è e da dove viene

Francesco Acquaroli è candidato unitario per le elezioni regionali 2020 nelle Marche. Deputato di Fratelli d’Italia. Insieme a Raffaele Fitto, candidato in Puglia, Acquaroli costituisce la quota di Fr ...

Referendum, Di Maio: "Volevano colpire me e il governo"

"Nelle ultime settimane il livello di disinformazione sul tema del referendum ha toccato picchi preoccupanti. Diverse forze non meglio identificate e dai valori totalmente opposti si sono riunite sott ...

Si chiudono le urne e Vercelli supera il 50 per cento di affluenza al voto per il referendum (che comunque non richiedeva il quorum), per la precisione è andato a votare il 51,9 per cento. Alle 23 di ...Francesco Acquaroli è candidato unitario per le elezioni regionali 2020 nelle Marche. Deputato di Fratelli d’Italia. Insieme a Raffaele Fitto, candidato in Puglia, Acquaroli costituisce la quota di Fr ..."Nelle ultime settimane il livello di disinformazione sul tema del referendum ha toccato picchi preoccupanti. Diverse forze non meglio identificate e dai valori totalmente opposti si sono riunite sott ...