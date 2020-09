Salvini dice di non aver mai conosciuto i commercialisti della Lega arrestati Ma Report trova una foto che lo ritrae con loro in un noto locale di Milano

matteorenzi : Dice Salvini che nella prossima vita lui “vorrebbe fare Renzi”. Brutta l’invidia, lo capisco. Io invece mi acconten… - matteosalvinimi : Il PD dice che il post con 'Salvini appeso' voleva essere 'ironico' e lo ritirano... Mah... Loro minacciano, fischi… - fattoquotidiano : Scuola, Azzolina assicura: “Mai più lockdown”. E su Salvini dice: “Da lui quali proposte? Crea allarmismi alle fami… - il_borbonico : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini dice di non aver mai conosciuto i commercialisti della #Lega arrestati. Ma #Report trova una foto che lo ritr… - MariaAversano1 : RT @LaNotiziaTweet: .#Salvini dice di non aver mai conosciuto i commercialisti della #Lega arrestati. Ma #Report trova una foto che lo ritr… -

Mancano poche ore e, finalmente, avremo il verdetto di queste elezioni Regionali. Un test molto importante che ridisegnerà i rapporti di forza sia per il governo sia per il centrodestra. I giallorossi ...Dopo l’avvelenamento dell’oppositore russo Navalny e le proteste in Bielorussia l’Unione europea non può non imporre sanzioni, dice Rosa Balfour, direttrice di Carnegie Europe. “Senza Washington e Lon ...Se le cose non fossero già difficili per evitare che la regione" più bella del mondo" finisca nelle mani del duo Salvini - Meloni, by interfaccia Susanna Ceccardi ( Lega), a dare il colpo mortale ci h ...