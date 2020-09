Ricatti subiti | haters e violazione della privacy | Diletta Leotta ne parla nel suo libro

(Di lunedì 21 settembre 2020) Come lei stessa aveva annunciato sui social, è in uscita domani ildi, "Scegli di sorridere". Il volume, edito dalla casa editrice Sperling & Kupfer, è "la sua versione dei fatti" su tutte le volte che di lei si èto tanto.La conduttrice di Dazn ha spesso scelto di non replicare a polemiche ad offese e racconta quanto ha pensato in questo volume che sarà in libreria da domani. Dirà tutto quello che pensa "sullasuada parte degli hacker, sulle attenzioni indesiderate dei paparazzi. Sui, sulla percezionesua immagine, sulle dure parole di, su donne e uomini che la circondano". Rivela ...

Affaritaliani : Diletta Leotta - Hacker, ricatti subiti e haters: la sua versione dei fatti -

Ultime Notizie dalla rete : Ricatti subiti

Il Fatto Quotidiano

IL LIBRO DI DILETTA LEOTTA “Dopo anni in cui il silenzio mi sembrava il modo migliore di reagire, ho deciso di raccontare la mia versione dei fatti” - A volte capita. Capita che nulla vada come avevi ...In questo libro Diletta Leotta ripende i momenti difficili che ha vissuto e che l’hanno messa alla prova: la showgirl però ne è sempre uscita a testa alta, trasformando i suoi ostacoli in opportunità, ...“A volte capita. Capita che nulla vada come avevi sempre previsto. Capita che ti svegli la mattina e ti cade il mondo addosso. Capita che vieni fraintesa e devi fare appello a tutte le tue difese per ...