Roma, Kumbulla: «Il club giusto per me, ho scelto subito» (Di sabato 19 settembre 2020) Marash Kumbulla ha parlato del suo approdo alla Roma Marash Kumbulla, neo acquisto della Roma, in una intervista al Guardian ha parlato del suo trasferimento in giallorosso. SCELTA – «Quando ho avuto consapevolezza per la prima volta di questa opportunità, non mi è servito molto tempo per decidere. Sapevo che la Roma era il club giusto per me. Mi ha mostrato il suo interesse, il progetto e ho parlato con l’allenatore; sono cose che mi hanno fatto molto piacere. I tifosi, lo stadio e la storia di questo grande club sono fantastici, ed è stato molto semplice per me scegliere. Roma, per me, è il posto ideale dove proseguire la mia carriera». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 19 settembre 2020) Marashha parlato del suo approdo allaMarash, neo acquisto della, in una intervista al Guardian ha parlato del suo trasferimento in giallorosso. SCELTA – «Quando ho avuto consapevolezza per la prima volta di questa opportunità, non mi è servito molto tempo per decidere. Sapevo che laera ilper me. Mi ha mostrato il suo interesse, il progetto e ho parlato con l’allenatore; sono cose che mi hanno fatto molto piacere. I tifosi, lo stadio e la storia di questo grandesono fantastici, ed è stato molto semplice per me scegliere., per me, è il posto ideale dove proseguire la mia carriera». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : ?? Benvenuto all'#ASRoma, Marash Kumbulla ???????? ?? - OfficialASRoma : ??? “Della Roma mi hanno convinto la Società, il Mister, lo staff, il valore della squadra e il calore dei tifosi”… - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - FrustalupiMario : @Frances44892680 Va bene, non volevo essere preciso ma vedo che bisogna farlo. #Kumbulla alla #Roma per €13mln eff… - angianna78 : @Carmine19941 @Fil_Biafora @hombreofthecasa @tempoweb @Teleradiostereo Eh, ma forse qualcuno pensava che i debiti f… -