Bellomo libero dai domiciliari | «Mai ricattato le ragazze Anche il Papa riceve critiche»

Si dice libero ma scontento Francesco Bellomo, l'ex giudice del Consiglio di Stato accusato di atti persecutori e violenze private su alcune studentesse della sua Scuola di Formazione. Dopo il primo arresto avvenuto nel luglio dello scorso anno, dovrà attendere il prossimo 3 dicembre per l'inizio del processo a suo carico davanti al Tribunale di Bari. Nel frattempo da circa 24 ore, Bellomo non è più agli arresti domiciliari. Nonostante la libertà, l'ex giudice su Corriere dichiara di non essere contento «per tutto, e di come è andata», riferendosi a quella che al momento viene trattata ancora dall'opinione pubblica come una brutta storia di ricatti sessuali. Nei racconti delle studentesse obblighi e costrizioni assurde, una fra tutte il ...

