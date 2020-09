In Emilia Romagna riaprono gli stadi (Di venerdì 18 settembre 2020) Tornano i tifosi negli stadi, seppure ad ingressi contingentati. Ma un altro mattone verso la ripartenza, proprio alla vigilia dell’inizio del massimo campionato di calcio, è pronto per essere posizionato. Il governo è infatti prossimo a dare un primo via libera a livello nazionale per l’apertura al pubblico negli eventi sportivi outdoor di mille spettatori, a partire dalle semifinali degli Internazionali d’Italia in corso al Foro Italico di Roma. L’annuncio è stato dato dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sottolineando che nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, frutto di una riunione avvenuta martedì scorso nella quale è stato ascoltato il capo dipartimento per lo sport. “Desidero ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato tecnico scientifico per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 18 settembre 2020) Tornano i tifosi negli, seppure ad ingressi contingentati. Ma un altro mattone verso la ripartenza, proprio alla vigilia dell’inizio del massimo campionato di calcio, è pronto per essere posizionato. Il governo è infatti prossimo a dare un primo via libera a livello nazionale per l’apertura al pubblico negli eventi sportivi outdoor di mille spettatori, a partire dalle semifinali degli Internazionali d’Italia in corso al Foro Italico di Roma. L’annuncio è stato dato dal ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, sottolineando che nelle prossime ore verrà ufficializzata la decisione, frutto di una riunione avvenuta martedì scorso nella quale è stato ascoltato il capo dipartimento per lo sport. “Desidero ringraziare il ministro Speranza per la collaborazione e il Comitato tecnico scientifico per ...

