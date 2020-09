Coltivazione di marijuana e detenzione di stupefacenti: denunciati due sanniti (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, nel corso di un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di sostante stupefacenti, hanno denunciato due persone per Coltivazione e detenzione illegale di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio: in San Lorenzello (BN) un 50enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di quattro grandi vasi nei quali insisteva una Coltivazione di 60 piante di cannabis indica, di varie altezze comprese tra i 10 e 50 cm, rinvenuti su un terrazzo dell’abitazione e vari prodotti e componenti per la produzione (innaffiatoio, termometro, fertilizzante ed altro), nonché 300 semi della ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita, nel corso di un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di sostante, hanno denunciato due persone perillegale di sostanze. Nel dettaglio: in San Lorenzello (BN) un 50enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di quattro grandi vasi nei quali insisteva unadi 60 piante di cannabis indica, di varie altezze comprese tra i 10 e 50 cm, rinvenuti su un terrazzo dell’abitazione e vari prodotti e componenti per la produzione (innaffiatoio, termometro, fertilizzante ed altro), nonché 300 semi della ...

radioalfa : Ravello, scoperta coltivazione di marijuana in un terreno agricolo - NewSicilia : Padre e figlio avevano trasformato l'abitazione in una serra per la coltivazione di #marijuana. #Cronaca #Droga… - TeleradioNews : Alla località Area Nuova della frazione San Castrese, in Sessa Aurunca, i Carabinieri della Stazione di Lauro di Se… - biancacle : RT @mattinodinapoli: Denunciata ad 82 anni per una coltivazione di #marijuana - telecitynews24 : ?? TORINO: PRODUCEVANO MARIJUANA IN CASA, ARRESTATI DUE GEMELLI ?? Scattate anche altre denunce ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Coltivazione marijuana Droga Macerata, scoperta maxi coltivazione di marijuana. Denunciato pensionato il Resto del Carlino Coltivavano marijuana in casa: due persone denunciate nel Sannio

Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita nel corso di un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di droga, hanno denunciato due persone per coltivazione e detenzion ...

Cerreto Sannita, due uomini denunciati per coltivazione di marijuana

Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita nel corso di un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno denunciato due persone per coltivazi ...

Controlli ambientali – Sequestrata piante di cannabis

Provincia di Salerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano, nell’ambito dell’attività di controllo specificamente finalizzata alla prevenzione e al controllo sulle coltivazioni ...

Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita nel corso di un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di droga, hanno denunciato due persone per coltivazione e detenzion ...Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Cerreto Sannita nel corso di un servizio di contrasto all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno denunciato due persone per coltivazi ...Provincia di Salerno – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Colliano, nell’ambito dell’attività di controllo specificamente finalizzata alla prevenzione e al controllo sulle coltivazioni ...