Sky, Di Marzio: "Crisi economica incredibile, nessuno riesce a vendere un giocatore!" (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha parlato delle difficoltà di mercato a causa della Crisi economica: "Un po' tutti piangono, non si riesce incredibilmente a vendere un giocatore. Leggi su tuttonapoli (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel corso di Sky Sport, il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Diha parlato delle difficoltà di mercato a causa della: "Un po' tutti piangono, non siincredibilmente aun giocatore.

tuttonapoli : Sky, Di Marzio: 'Crisi economica incredibile, nessuno riesce a vendere un giocatore!' - zazoomblog : Sky Sport Di Marzio: “Difficoltà per Dzeko e Suarez per la Juve spunta Giroud” - #Sport #Marzio: #“Difficoltà… - Nunzio03133979 : @juvemyheart @Skysurfer72 Per favore amici juventini boicottiamo i vari giornali non se ne puo più due millioni di… - CalcioFabio : @LordGalurd @DiMarzio “Beppe se n’è andato e non ritorna, e Sky calciomercato delle 23:30 senza lui è un Di Marzio… - Claudia__ccld7 : @CaveloX9 Io ce l'ho con Di Marzio e sky.... -