Watch Dogs: Legion sarà un titolo di lancio su Xbox Series X e Xbox Series S (Di mercoledì 9 settembre 2020) Watch Dogs: Legion sarà lanciato per le piattaforme Xbox Series il 10 novembre, ha annunciato Ubisoft.Come svelato in precedenza, il gioco sarà lanciato anche su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Epic Games Store, Uplay e Stadia il 29 ottobre.Una data di uscita per la versione PlayStation 5 deve ancora essere annunciata.Leggi altro... Leggi su eurogamer

