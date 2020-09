Riapertura delle scuole, presidi dubbiosi sul 14 settembre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Riapertura delle scuole, i presidi: “Difficile pensare che il 14 settembre riaprano tutti”. Azzolina: “Studenti potranno usare mense e palestre” “Tutto il personale scolastico è fortemente impegnato per la Riapertura delle scuole, prevista per il prossimo 14 settembre. È evidente, però, che per riaprire in sicurezza è necessario che alcuni problemi vengano risolti. A quanto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura delle Riapertura delle scuole, interviene l'assessore Proietti h24 notizie Scuola, presidi: difficile riaprire il 14, banchi in ritardo e spazi insufficienti. Rinvio per 7 Regioni

Scuola: presidi, sarà difficile aprire il 14 settembre

