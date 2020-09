Navalny avvelenato, la condanna della Ue: 'Inaccettabile violazione del diritto internazionale' (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'Unione Europea "condanna nei termini più forti possibili l'avvelenamento del leader dell'opposizione russa Alexei Navalny". Lo dichiara in una nota l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, ... Leggi su globalist

Dalla Germania prove inequivocabili che #Navalny è stato avvelenato, al fine di silenziarlo. Dopo i test tossicologici la cancelliera Angela Merkel ha detto chiaramente che, quello di Navalny, è un tentato omicidio. 'La conferma che il dissidente russo Alexey Navalny è stato avvelenato dimostra che con la Russia di Putin non si possono mantenere rapporti normali.

Ultime Notizie dalla rete : Navalny avvelenato

?Navalny era stato trasportato in aereo dalla Russia a Berlino per cure mediche il 22 agosto con sintomi di avvelenamento. La NATO: "Avvelenamento scioccante". L'Italia: "Mosca chiarisca" Condividi 02 ...La Russia si difende e dichiara di non aver giocato nessuna parte dell'avvelenamento del dissidente politico Navalny. La Germania, intanto, chiede un'azione comune di tutta l'Europa Berlino: l'opposit ...