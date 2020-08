Lecco, ruba una felpa e profumo: arrestato marocchino di 43 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) Lecco, 28 agosto 2020 " Prima ha rubato una felpa , poi un campione di profumo di marca. Il ladro è un cittadino marocchino di 43 anni arrestato e condannato a due anni di prigione da scontare in ... Leggi su ilgiorno

lecco_notizie : Lecco. Ruba un profumo e una felpa, arrestato dalla polizia - lecco_notizie : Lecco. Ruba sei bottiglie di whisky, arrestato un 39enne - LeccoNews : RUBA WHISKY AL ‘SUPER’ 39ENNE ARRESTATO: SI BECCA 6 MESI E FOGLIO DI VIA | 24/08/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco ruba

Lecco FM

Giovedì pomeriggio 26 Agosto, gli agenti della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Volante si reca in via Amendola per la segnalazione di un furto ai danni di un esercizio commerciale. Sul posto ...Lecco, 28 agosto 2020 – Prima ha rubato una felpa, poi un campione di profumo di marca. Il ladro è un cittadino marocchino di 43 anni arrestato e condannato a due anni di prigione da scontare in cella ...