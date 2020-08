Sato, la 500 Miglia e il lockdown: un trionfo nato dormendo per terra (Di giovedì 27 agosto 2020) Dal lockdown alla brickyard, passando per il pavimento di casa di un amico. Da questa triangolazione è nato il successo di Takuma Sato alla recente 500 Miglia di Indianapolis . Al giapponese, due ... Leggi su gazzetta

Il giapponese Takuma Sato, al volante di una vettura del team Rahal Letterman, ha vinto la 500 Miglia di Indianapolis per la seconda volta in carriera (la prima fu nel 2017). Lo ha fatto prendendo il.La frizione ha messo in difficoltà Alonso ma... Fernando Alonso è stato disturbato da problemi alla frizione nella sua seconda Indy 500. Già durante la gara si era compreso che qualcosa non stava anda ...