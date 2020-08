Pronostici di oggi 15 agosto (sabato). A Ferragosto non solo calcio (Di sabato 15 agosto 2020) Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 15 agosto o Ferragosto se preferite. In campo i favoriti di questa Champions League tutta particolare: i Citizens di Guardiola partono nettamente favoriti contro il Lione. Non solo grande calcio ma anche ciclismo con il Giro di Lombardia. Riportiamo il solito link per la comparazione quote delle … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

Nella classifica combinata dei tempi al termine del venerdì del Gran Premio d’Austria, Andrea Dovizioso è secondo, staccato di soli 44 millesimi dal leader Pol Espargaro. Il forlivese, dopo aver svolt ...

Champions League Manchester City-Lione: pronostici e probabili formazioni

Manchester City-Lione è l’ultimo quarto di finale di Champions League e si gioca oggi 15 agosto. Pronostici e probabili formazioni. Si completerà dunque il tabellone delle semifinali dopo questa sfida ...

Manchester City-Lione è l'ultimo quarto di finale di Champions League e si gioca oggi 15 agosto. Pronostici e probabili formazioni. Si completerà dunque il tabellone delle semifinali dopo questa sfida ...