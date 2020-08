Liberazione di massa dall’isola-carcere di Gorgona: 588 animali salvati dal macello dell’istituto. “La ‘grazia’ chiesta dai detenuti” (Di sabato 15 agosto 2020) A Gorgona, l’ultima isola-carcere rimasta in Italia, è in corso una “Liberazione di massa“. Ad andarsene non sono i detenuti ma la maggior parte dei 588 animali che fino a qualche mese fa, dopo l’allevamento da parte dei detenuti, erano destinati al macello. Dopo un accordo tra il Comune di Livorno, direzione del penitenziario e Lav il mattatoio è stato chiuso e una parte è tornata sulla terraferma, mentre 180 esemplari di varie specie tra capre, conigli, maiali, galline e altre ancora resteranno sull’isola e saranno accuditi dai detenuti. Una storia che rilancia il “modello Gorgona“, per fare dell’istituto di detenzione nel mare di Livorno un “laboratorio di buone pratiche per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

abdo_massa : RT @MarcoBarzaghi: Dopo il padre, anche #Messi ha preso casa a Milano! alla torre Solaria .. indirizzo: via della Liberazione! -

Ultime Notizie dalla rete : Liberazione massa Vacanze ai ’domiciliari’ Oltre duecento quarantene La Nazione Vacanze ai ’domiciliari’ Oltre duecento quarantene

Vacanze in quarantena. Per uno stuolo di famiglie lucchesi il virus rivoluziona il Ferragosto e impone la stanzialità, l’assoluto ’chilometro zero’. In casa, ad aspettare tamponi e poi altri tamponi d ...

Tra dibattiti politici, musica e Resistenza

E’ partita con il dibattito sulle elezioni regionali la Festa Nazionale della Riscossa Popolare del Partito dei Carc in programma al parco di Ricortola fino al prossimo 16 agosto. All’incontro hanno p ...

Vacanze in quarantena. Per uno stuolo di famiglie lucchesi il virus rivoluziona il Ferragosto e impone la stanzialità, l’assoluto ’chilometro zero’. In casa, ad aspettare tamponi e poi altri tamponi d ...E’ partita con il dibattito sulle elezioni regionali la Festa Nazionale della Riscossa Popolare del Partito dei Carc in programma al parco di Ricortola fino al prossimo 16 agosto. All’incontro hanno p ...