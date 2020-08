L’Unione europea può ancora salvare i media indipendenti dell’Ungheria (Di venerdì 14 agosto 2020) Dopo giorni di negoziati, il 21 luglio il Consiglio europeo è riuscito ad approvare il NextGenerationEu, pensato per far fronte a livello comunitario alla crisi economica generata dal coronavirus in Europa. I punti di scontro tra i Paesi membri per la sua approvazione sono stati diversi, ma gli Stati sono stati in grado di mettere da parte le divergenze per raggiungere un obiettivo comune. Non tutti i nodi legati al fondo per la ripresa però sono stati sciolti e il tempo per risolvere le questioni rimaste in sospeso non è tanto, se si considera che i fondi inizieranno a essere erogati dalla metà del 2021. Uno dei punti su cui si continua a dibattere – anche se in maniera latente – riguarda il collegamento tra l’invio dei fondi e il rispetto da parte dei Paesi riceventi dello stato di diritto europeo e dei valori fondamentali su cui la ... Leggi su linkiesta

marcodimaio : È convocato per domani il summit straordinario dei ministri degli esteri UE dopo le violenze dei giorni scorsi in… - amendolaenzo : L’Europa è nata per contrastare nazionalismi, guerre e la ferocia che ne deriva. Vivere questi momenti di ricordo c… - DantiNicola : Quello che è accaduto in queste ore a Varsavia contro la comunità #LGBT non può lasciarci come muti spettatori.… - MgraziaT : RT @marcodimaio: È convocato per domani il summit straordinario dei ministri degli esteri UE dopo le violenze dei giorni scorsi in #Bieloru… - claudio_dainese : RT @mgmaglie: Mai più #troika.La Grecia dice #noalMes.Il primo ministro greco Mitsotakis rifiuta il fondo per le spese sanitarie previsto d… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Unione europea Coronavirus Grecia, seconda ondata: nuovo record dall'inizio della pandemia Corriere della Sera