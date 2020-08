Il Psg ha corso più dell’Atalanta? No, ma ha grandi accelerazioni (Di venerdì 14 agosto 2020) Alla fine l’impressione è che corresse più il Psg dell’Atalanta. Quindi meglio cinque mesi di inattività che non il tour de force proposto dalla Serie A per chiudere la stagione? Il tema è intrigante, e due sono le considerazioni proposte ... Leggi su ecodibergamo

sneider_damiano : @Sardanapalooo trattativa in corso tra la @OfficialASRoma ed il @PSG_inside per @AreolaOfficiel - guidelg71 : RT @Robmel1978: @NuovoNando @lucaserafini4 @Atalanta_BC @PSG_inside @ChampionsLeague Nessuna pietà per un omuncolo che saltella a partita i… - AlexD_Milanista : @EmanueleDolce @lucaserafini4 @Atalanta_BC @PSG_inside @ChampionsLeague Punti di vista. Mai tiferò qualsiasi squadr… - Gioss17v : Anche secondo me #Gasperini l'ha persa un po con i cambi, soprattutto Zapata Da Riva. Ma reggere contro questo Psg… - rheinland2 : @lucaserafini4 @Atalanta_BC @PSG_inside @ChampionsLeague tutto il rispetto per il lavoro e il gioco degli Atalantin… -