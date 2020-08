Barbara d’Urso diventa zia: la sorella Eleonora è incinta (Di venerdì 14 agosto 2020) Tra circa tre mesi Barbara d’Urso diventerà zia della piccola Sofia: la sorella della nota conduttrice tv, Eleonora, ha annunciato di essere incinta Barbara d’Urso diventerà zia: Eleonora, sorella della nota conduttrice tv, ha infatti annunciato su Instagram di essere in attesa di una bambina che porterà il nome Sofia. L’annuncio Eleonora d’Urso ha scelto Instagram per annunciare la sua gravidanza: in uno scatto, infatti, la donna mostra orgogliosa e sorridente il suo pancione di ormai sei mesi. Una gioia quasi inattesa che va ad aggiungersi a quella della laurea che la quarantaquattrenne discuterà tra qualche mese. Nella didascalia, è lei stessa a scherzare su questo positivo cortocircuito ... Leggi su zon

porvnlouis : questa ha smesso di farmi ridere nel 2013..... sembra la barbara d'urso americana - todaywe_fight_ : RT @TlNYVTETE: la verità è che mi mancano i bangtan quindi guarderei letteralmente qualsiasi cosa pur di vederli pure se la bighit li manda… - bangtstars : già viene trasmessa la pubblicità di barbara d'urso aka consapevolezza che l'estate sta finendo - TlNYVTETE : la verità è che mi mancano i bangtan quindi guarderei letteralmente qualsiasi cosa pur di vederli pure se la bighit… - ITERESI1 : RT @LiveNoneladUrso: ?? Una @carmelitadurso emozionata a Live #noneladurso... ?? #rewind -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia