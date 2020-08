Cavallo stremato muore mentre scarrozza turisti con 40 gradi (Di giovedì 13 agosto 2020) Improvvisamente ieri mattina un Cavallo che trainava una botticella destinata ai turisti, si è accasciato ed è morto, probabilmente a causa del caldo torrido. Costretto a fare divertire i turisti e a portare soldi nelle case del proprietario. Non importa se il caldo ieri mattina sfiorava i 40 gradi a Caserta: il Cavallo doveva continuare a lavorare. E alla fine è morto, stremato. “Questa mattina – fanno sapere dalla direzione della Reggia di Caserta – uno dei cavalli del servizio carrozze ippotrainate, gestito in concessione dalla società Tnt, è deceduto. Gli organi competenti stanno effettuando in queste ore tutte le verifiche che il caso richiede. La direzione esprime profondo dispiacere per ... Leggi su chenews

Com’è possibile che non si riesca a mettere la parola “fine” alle botticelle? Impensabile resistere al caldo torrido trasportando i turisti: un cavallo è crollato a terra verso le 13 di ieri pomeriggi ...

Il 12 agosto, intorno alle 13:30, un cavallo utilizzato per il servizio di trasporto dei turisti nei giardini della Reggia di Caserta si è accasciato al suolo senza vita sotto gli occhi increduli dei ...

