Un tanga al posto della mascherina. Arrestato John McAfee, papà del noto antivirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carlo Lanna In Norvegia è scattato l'arresto per John McAfee. É sceso dal suo jet privato indossato un atipico dispositivo di sicurezza e ha rifiutato di collaborare con le forze dell'ordine Sappiamo fin troppo bene che il mondo dei social network sono un serbatoio infinito di notizie. Alcune di queste sono assai strambe, come quella che ha interessato John McAfee, il fondatore del noto antivirus per computer. Lo ha racconto su Twitter lo stesso imprenditore e la vicenda è stato poi ricostruita da Dagospia. Eccentrico, fuori dagli schemi, provocatore: così è conosciuto ai più John McAfee. E neanche 24 ore fa, è stato protagonista di una spiacevole situazione intanto che si trovava in Norvegia. ... Leggi su ilgiornale

fanpage : John McAfee è stato arrestato, indossava un tanga al posto della mascherina - LaStampa : Un “tanga” sul viso al posto della mascherina, fermato dalla polizia il magnate John McAfee - LaStampa : Il proprietario della più famosa casa produttrice di antivirus ha reso nota la notizia su Twitter. - TobyCornelia : Tanga al posto della mascherina: arrestato John McAfee, creatore dell'antivirus - Lotus_1979 : @_DAGOSPIA_ Se uno che fa antivirus usa il tanga al posto della mascherina... io gli credo ???? -