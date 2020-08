Palermo, si va verso il ritiro: oggi visite mediche per tre rosanero. Il raduno a Petralia Sottana… (Di mercoledì 12 agosto 2020) Incassata la prima importante promozione, in casa Palermo si lavora per progettare la prossima stagione di Serie C.LIVE Palermo, terminato l’incontro con Boscaglia: c’è l’accordo con il tecnicoDa una parte il duo dirigenziale Sagramola-Castagnini, fresco di intesa con Roberto Boscaglia - che a meno di clamorosi colpi di scena firmerà un biennale e sarà il nuovo allenatore del club rosanero -, dall'altra parte una foto di gruppo, che insieme a Santana, Pelagotti, Crivello, Accardi, Floriano, Corsino, Marong e i tre giocatori della Berretti, Cangemi, Florio e Matranga, vede presenti anche Edoardo Lancini, Alessandro Martinelli e Malaury Martin, altri tre elementi che soltanto ieri hanno ripreso ad allenarsi in città dopo essere stati in vacanza. Uno scatto che ... Leggi su mediagol

Ettore_Rosato : Palermo 6 agosto 1980. Il magistrato,ex partigiano #GaetanoCosta viene assassinato dalla mafia. La sua “colpa” aver… - Mediagol : #Palermo, si va verso il ritiro: oggi visite mediche per tre rosanero. Il raduno a Petralia Sottana… - WiAnselmo : #Palermo, si va verso il ritiro: oggi visite mediche per tre rosanero. Il raduno a Petralia Sottana...… - Mediagol : #Palermo, si va verso il ritiro: oggi visite mediche per tre rosanero. Il raduno a Petralia Sottana...… - vivipalermo2 : RT @ummiririnenti: @Miliziano_M @armel60 @RapPalermo @PALERMOPM @LeolucaOrlando1 @FabioGiambrone @GDS_it @rep_palermo @RifiutiamociPA Come… -