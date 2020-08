Torino, ecco lo staff tecnico di Giampaolo: c’è una sorpresa (Di martedì 11 agosto 2020) Il Torino ha comunicato lo staff tecnico che supporterà il tecnico Giampaolo nel corso della prossima stagione Il Torino ha comunicato lo staff tecnico che supporterà il tecnico Marco Giampaolo nel corso della prossima stagione. sorpresa Daniele Croce. Allenatore: Marco Giampaolo Allenatore in seconda: Francesco Conti Responsabile Preparatori Atletici: Stefano Rapetti Preparatore Atletico: Samuele Melotto Preparatore Atletico: Paolo Solustri Collaboratore tecnico: Daniele Croce Collaboratore tecnico: Salvatore Foti Collaboratore tecnico: Fabio Micarelli Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno Leggi su ... Leggi su calcionews24

Gazzetta_it : Sacchiano olandese, #Cruijff il suo profeta: ecco #Giampaolo, il Comandante del #Torino - CentroMeteoITA : #METEO #TORINO - Segnali di debolezza dell'#ANTICICLONE, arrivano i #TEMPORALI, ecco le previsioni - Alien1it : Ecco un' altra ONOREVOLE FACCIA DI MERDA! Bonus partite Iva, c’è anche Diego Sarno (Pd): «Ho dato i soldi in benefi… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Ecco il nuovo staff tecnico di Giampaolo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Ecco il nuovo staff tecnico di Giampaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ecco

Tuttosport

Il Benevento può dare il benvenuto a Kamil Glik. Il difensore ex Torino si trasferisce dal Monaco. L'annuncio era nell'aria da giorni, ora è ...Con un comunicato ufficiale, il Benevento ha reso noto l’acquisto di Kamil Glik, difensore centrale ex Torino proveniente dal club francese del Monaco Ora è ufficiale: Kamil Glik torna in Serie A. L’e ...