Playoff Serie B, impresa dello Spezia di Italiano: i liguri vincono 3-1, il Chievo cala a picco [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) E’ lo Spezia la prima finalista dei Playoff di Serie B. Chievo ribaltato dopo il 2-0 dell’andata. Dopo appena 2′, i padroni di casa sbloccano la gara grazie a Galabinov, che raccoglie il cross di Bartolomei e con un’incornata precisa batte Semper. Il Chievo soffre per tutto il primo tempo, ma si va all’intervallo sull’1-0. Nella ripresa il dominio spezzino viene premiato: Maggiore si inserisce e batte il portiere ospite con un violento tiro che tocca anche il palo. Pochi minuti dopo è Nzola a ribaltare tutto: l’attaccante si riscatta dell’errore del primo tempo, segnando con un’azione praticamente FOTOcopia. Nel finale il fallo di mano di Mora regala un calcio di rigore al Chievo: dal dischetto segna ... Leggi su calcioweb.eu

SkySport : SPEZIA-CHIEVO 3-1 Risultato finale ? ? #Galabinov (2’) ? #Maggiore (50’) ? #Nzola (53’) ? rig. #Leverbe (90+3’) ? L… - sportface2016 : #SpeziaChievo, #Maggiore: 'Impresa incredibile, mi viene da piangere' #SerieB #Playoff - GIUSPEDU : RT @AlfredoPedulla: Lo #Spezia in finale nei playoff di Serie B. Per #Italiano il #Genoa deve aspettare - _taysvoice : RT @SkySport: SPEZIA-CHIEVO 3-1 Risultato finale ? ? #Galabinov (2’) ? #Maggiore (50’) ? #Nzola (53’) ? rig. #Leverbe (90+3’) ? Lo Spezia i… - primocanale : Spezia-Chievo 3-1: aquilotti in finale di playoff, serie A a un passo -