Lady Gaga spiega perché usa un farmaco antipsicotico per stare bene (Di martedì 11 agosto 2020) Parrucca rosa e outfit en pendant, Lady Gaga è stata invitata come ospite dal conduttore radiofonico Zane Lowe, per una videochat commissionata da radio Beats 1 di Apple Music (la si trova in versione integrale su YouTube). La chiaccherata non si è limitata ai soliti temi musicali: la cantante e attivista 34enne ha, infatti, svelato nuovi dettagli di sé, a partire dal farmaco che sta assumendo da tempo e che le starebbe dando molto sollievo, specie in certi momenti. Trattasi dell’olanzapina, antipsicotico approvato dalla Food and Drug Administration (lo si usa con ricetta anche in Italia), tendenzialmente prescritto nel trattamento della schizofrenia e degli episodi di mania acuta associati al disturbo bipolare. Leggi su vanityfair

