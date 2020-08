Incendio in via Aurelia, le fiamme minacciano un vivaio e una baraccopoli (Di martedì 11 agosto 2020) L'intervento di Vigili del fuoco e Polizia Locale sulla via Aurelia Incendio di sterpaglie sulla via Aurelia con le fiamme che stanno interessando anche un vivaio ed il campo rom de La Monachina. L'... Leggi su romatoday

emergenzavvf : Prosegue il lavoro delle squadre dei #vigilidelfuoco impegnate in via di San Bartolo a Cintoia per l'#incendio di u… - Adnkronos : Roma, grosso incendio sulla via Aurelia - LuceverdeRoma : #Roma #stradachiusa #incendio - ?Via Aurelia tra Via della Maglianella / Gra e Via di Casal Selce >< ?al km 12.500… - CCISS_Ministero : SS1 Via Aurelia code per 6 km causa incendio tra Incrocio Castel Di Guido Nord (Km 17,6) e SS1 Incrocio Malagrotta… - CCISS_Ministero : SS1 Via Aurelia fine code per 3 km causa incendio tra SS1 Incrocio Via Aurelia Antica (Km 3,1) e Incrocio Via di A… -