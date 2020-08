Covid-19, c’è una mini zona rossa: è il comune di Sant’Antonio Abate (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIn relazione al numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate, il Presidente della Regione, sentita l’Unità di Crisi, firmerà entro stasera un’ordinanza di cui si anticipano i contenuti. 1. Con decorrenza immediata: è disposta, fino al 25 agosto 2020, la chiusura delle strutture ricettive “La Sonrisa” e “Hotel Villa Palmentiello”, site nel territorio di Sant’Antonio Abbate (Na), con obbligo di disinfezione e sanificazione di tutti i locali prima della riapertura; 2. Ai cittadini aventi residenza, domicilio o dimora nella via Croce di Gragnano nel territorio di Sant’Antonio Abate (Na) è fatto obbligo di isolamento domiciliare, con divieto di allontanamento dalle dette abitazioni fino al 14 agosto ... Leggi su anteprima24

Ettore_Rosato : #Agosto lo passiamo a Montecitorio, come tanti italiani impegnati a lavorare. Poi c’è qualche cialtrone,quelli che… - CottarelliCPI : Ha attirato poca attenzione l'opposizione di Palazzo Chigi alla desecretazione degli atti del Comitato tecnico scie… - Corriere : Bonus partite Iva, c’è anche Diego Sarno (Pd): «Ho dato i soldi in beneficenza per emergenza Covid» - Burletta12 : Oggi in spiaggia c'era un tizio con evidente accento del nord. Si è avvicinato a un gruppo di suoi conoscenti dicen… - sologiuma : RT @lrspcs: PAZZESCO, vogliono le dimissioni di colui che ha indagato e scoperto i furbetti dei 600 euro covid, e non quelle dei colpevoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid c’è Mercato globale delle valvole a farfalla a triplo offset 2020 con l'ultimo stato Covid-19 2021 | ADAMS Armaturen GmbH, Cameron, Emerson Genova Gay